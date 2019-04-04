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Джокер | Трейлеры

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Русский тизер-трейлер New :: 04.04.19 ссылка на ролик


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Название фильма: Джокер
Оригинальное название: Joker
Прокат в России фильма "Джокер": 3 октября 2019 года
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» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Джокер":

Хоакин Феникс в неформатном комиксе Тодда Филлипса о классическом злодее вселенной DC.

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Джокер:

Джокер
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 10
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

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Апрельский кинопрокат в этом году устроен несколько против правил — программа стала больше похожа на майско-летнюю. Именно на апрель в итоге пришлась главная премьера года, осталось только дождаться

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Но если как сценарист Джордан Пил заметно уступает сам себе, то, как постановщик, он растёт устрашающими темпами

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Длинное и прямолинейное жанровое кино, интригующее в своём движении к неизвестному пункту назначения
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