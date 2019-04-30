Название фильма: Джон Уик 3

Оригинальное название: John Wick: Chapter 3 - Parabellum

О фильме "Джон Уик 3":

Киану Ривз в роли самого опасного киллера по прозвищу Баба Яга оказывается экскомьюникадо после убийства коллеги по цеху, в результате чего он сам становится мишенью.

В других ролях: Холли Берри, Йен Макшейн, Лоуренс Фишберн.