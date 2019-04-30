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Джон Уик 3 | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик New :: 30.04.19

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Название фильма: Джон Уик 3
Оригинальное название: John Wick: Chapter 3 - Parabellum
Прокат в России фильма "Джон Уик 3": 16 мая 2019 года
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» Голливуд » Боевики
        ... » Экшн
О фильме "Джон Уик 3":

Киану Ривз в роли самого опасного киллера по прозвищу Баба Яга оказывается экскомьюникадо после убийства коллеги по цеху, в результате чего он сам становится мишенью.

В других ролях: Холли Берри, Йен Макшейн, Лоуренс Фишберн.

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Джон Уик 3:

Джон Уик 3
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 6
трейлеры: 11

Рецензии и обзоры

Новинки мая: «Джон Уик 3», «Аладдин», «Годзилла 2», «Тайная жизнь домашних животных 2»

Майский прокат традиционно является самым желанным для любого прокатчика, поскольку здесь концентрируются дополнительные выходные, однако повышенные сборы тут происходят от конкретного списка выходящих фильмов, а не сами по себе

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Фильм играет в жанр «как это должно было закончиться», состоя в итоге из сплошной череды ложных финалов

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Как житейская драма это очень тупо, как криминальная комедия — совершенно вторично, как детектив про олигарха — весьма странно

Проклятие плачущей: Она же мать
Контраст и взаимоотношения между тремя присутствующими в кадре матерями выглядят запрограммированной, очевидной идейной добавкой
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