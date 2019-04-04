  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  

Джон Уик | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Дублированный промо-ролик New :: 04.04.19 ссылка на ролик

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Джон Уик" (9, из них 2 новых)
Ссылки по теме:
Рецензия » Хеллоу даркнесс, май олд френд Гоша БЕРЛИНСКИЙ
Рецензия » Ой ты миленький хорошенький мой пёсик Роман КОРНЕЕВ
Киану Ривз в криминальном экшне «Джон Уик», кадры (73 фото)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Джон Уик
Оригинальное название: John Wick
Прокат в России фильма "Джон Уик": 1 января 2015 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Голливуд » Криминальные
        ... » Экшн
О фильме "Джон Уик":

Ушедший в отставку киллер Джон Уик (Киану Ривз) возвращается после того, как убивают его собаку, доставшуюся от покойной жены. Месть приводит к старому другу, который хочет убить Джона.

В других ролях: Микаэл Нюквист, Элфи Оуэн-Аллен, Уиллем Дефо, Джон Легизамо.

На главную | Новинки кино
В фотогалерее фильма кадров: 73

Новинки кино:
ДжокерМстители 4: ФиналХеллбой: Возрождение Кровавой королевыАладдинГодзилла 2: Король монстровИстория игрушек 4МыДамбо
Недавние громкие новинки:
Джон УикОчень странные делаМыКапитан МарвелАлита: Боевой ангелЛего. Фильм 2СтеклоЗелёная книга

Ролики в разделе "Экшн":
Джон Уик Дублированный промо-ролик
» Русский трейлер 2
Джон Уик 3 Промо-ролик
» Трейлер 2
Миллиард Трейлер
Тройная граница Русский трейлер 2
» Трейлер 2
Шафт Трейлер
Линчеватель Трейлер
Форсаж: Хоббс и Шоу Трейлер
» Русский трейлер
Снегоуборщик Русский минутный ролик 2
» Отрывок 2
Время возмездия Русский трейлер 3
» Русский трейлер 2
 
Новые трейлеры:
Джон Уик Дублированный промо-ролик
Джокер Русский тизер-трейлер
Игра престолов Дублированный тизер 2, финал
Джокер Тизер-трейлер
Тайна печати дракона Тизер-трейлер
Игра престолов О съёмках 2
» Тизер 3, финал
» Тизер 2, финал
» Тизер, финал
» Дублированный тизер, финал
Проклятие плачущей Промо-ролик 360 градусов
Мстители 4: Финал Дублированный TV-ролик
» Минутный трейлер
Красивый, плохой, злой Трейлер 2
Мстители 4: Финал Русский минутный трейлер
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Джон Уик:

Джон Уик
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 73
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Новинки апреля: «Шазам», «Хеллбой», «Мстители» и «Миллиард»

Апрельский кинопрокат в этом году устроен несколько против правил — программа стала больше похожа на майско-летнюю. Именно на апрель в итоге пришлась главная премьера года, осталось только дождаться

Мы: И они
Но если как сценарист Джордан Пил заметно уступает сам себе, то, как постановщик, он растёт устрашающими темпами

Чудотворцы: Офисный рай
Офисные работники небесной канцелярии пытаются спасти Землю от неминуемого апокалипсиса, если двое неудачников не поцелуются

Любовь, смерть и роботы: Фантастика и котики
Пока большой Голливуд погрязает в сексуальных скандалах, эти парни, кажется, вообще не имеют границ в своём творчестве

Закатать в асфальт: Ночь длинна
Длинное и прямолинейное жанровое кино, интригующее в своём движении к неизвестному пункту назначения
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Мы», рецензия . Сериал «Чудотворцы», отзыв . Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв . Оскар: фоторепортаж . «Тройная граница», отзыв . «Академия «Амбрелла», отзыв . «Закатать в асфальт», рецензия . «Зелёная книга», рецензия . «Рождённый стать королём», отзыв . «Как приручить дракона 3», отзыв . «Реальный детектив», 3 сезон, отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Шазам!", "Кладбище домашних животных", "Дамбо", "Потерянное звено", "Мы", "Щенячий патруль: Мегащенки", "Балканский рубеж", "Волшебный парк Джун"
Новинки кино 2019: "Высшее общество", "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы", "Миллиард", "Проклятие плачущей", "Мстители 4: Финал", "Джон Уик 3", "Покемон. Детектив Пикачу", "Аладдин", "Гори, гори ясно"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   