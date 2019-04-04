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Название фильма: Джон Уик

Оригинальное название: John Wick

Прокат в России фильма "Джон Уик": 1 января 2015 года

О фильме "Джон Уик":

Ушедший в отставку киллер Джон Уик (Киану Ривз) возвращается после того, как убивают его собаку, доставшуюся от покойной жены. Месть приводит к старому другу, который хочет убить Джона.

В других ролях: Микаэл Нюквист, Элфи Оуэн-Аллен, Уиллем Дефо, Джон Легизамо.