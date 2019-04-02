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Джон Уик | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 73 | трейлеры: 8 | постеры: 4 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 02.04.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Джон Уик
Оригинальное название: John Wick
Прокат в России фильма "Джон Уик": 1 января 2015 года
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О фильме "Джон Уик":
Ушедший в отставку киллер Джон Уик (Киану Ривз) возвращается после того, как убивают его собаку, доставшуюся от покойной жены. Месть приводит к старому другу, который хочет убить Джона.
В других ролях: Микаэл Нюквист, Элфи Оуэн-Аллен, Уиллем Дефо, Джон Легизамо.
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