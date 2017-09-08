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Название фильма: Пила 8

Оригинальное название: Jigsaw

О фильме "Пила 8":

По всему городу находят тела, и все следы ведут к Джону Крамеру, который давно мёртв.

Режиссёры: Майкл Спириг, Питер Спириг («Воины света»).