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Жан-Клод Ван Джонсон
Рецензия: И ещё раз с чувством
«Жан-Клод Ван Джонсон» — шестисерийный комедийный сериал Amazon, в котором Ван-Дамм второй раз публично и кинематографично занимается самокритикой, саможалостью и самопародией. Но если «ЖКВД» был всё-таки драмой, где на тот момент реально забытая кинолегенда пробивала четвёртую стену и говорила лично тебе, как ей хреново, то в «Джонсоне» это самокопание завуалировано под абсурдную шпионскую комедию. По сюжету, актёрская карьера Жан-Клода — это лишь прикрытие. На самом деле он секретный агент, один из лучших в Агентстве, которое, кстати, тоже прикрывается киноиндустрией. Он много лет находился на пенсии, пока не позвали обратно — разоблачить наркосеть. А заодно послали в Болгарию сниматься в комикс-переосмыслении Гекльберри Финна, сведя с бывшей подругой, с которой всё когда-то неловко закончилось.
При помощи сценариста первых «Неудержимых» (от которых в своё время Ван-Дамм отказался — и лишь потом, с опозданием согласился на вторую часть) бельгийский мускул три полных часа стебётся над Голливудом старым и новым, отдельными фигурами вроде Макса Лэндиса и Николаса Кейджа, личной фильмографией и самим собой. Он мотает на руки пленку VHS, героически садится на шпагат, чистит реальный памятник самого себя в Брюсселе, где потом его не узнают туристы, делает что угодно ударом ноги с разворота, вспоминает и цитирует половину своих фильмов и многократно пытается уйти в закат, но не уходит.
В середине сезона абсурд достигает уровня «Арчера». Странно, что в итоге не появляются киборги или пришельцы, но с другой стороны, собственные повороты сюжета не хуже. А тем временем уже совсем старый Ван-Дамм, местами похожий на Кобзона, ходит по тонкому лезвию. Иногда сложно понять, сколько в сцене ностальгии, а сколько прикола. Иногда ты искренне ему сочувствуешь, а иногда кажется, что кино перегибает палку, и ЖКВД откровенно, чересчур давит на жалость.
Впрочем, «Джонсон» находит верный тон и правильные слова в финальный момент, и эта смешная, но жутко идиотичная и киноманская трэшатина превращается в трогательную историю о том, как печальный Жан-Клод Ван Дамм наконец полюбил себя. Она осталась вещью в себе, но стала большим, чем набор приколов. А не будь «ЖКВД» десятилетней давности, и вовсе была бы прорывом. Но давний эпизод, где Ван Дамм взлетает над съёмочной площадкой и изливает душу на камеру, таки мощнее всего этого. Великий момент, который при всём желании повторить не удастся.
Название сериала: Жан-Клод Ван Джонсон
Оригинальное название: Jean-Claude Van Johnson
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О сериале "Жан-Клод Ван Джонсон":
Жан-Клод Ван Дамм снова в роли ЖКВД, на этот раз в комедийном сериале о шпионе под прикрытием голливудской звезды.
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