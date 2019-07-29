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Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка | Трейлеры
о фильме: кадры: 19 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер R New :: 29.07.19
Название фильма: Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка
Оригинальное название: Jay and Silent Bob Reboot
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О фильме "Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка":
Джей и Молчаливый Боб отправляются в Голливуд, чтобы помешать проекту экранизации комикса «Пыхарь и Хроник» с ними же в качестве главных героев, а попутно Джей узнаёт, что у него есть взрослая дочь.
Комиксы о Пыхаре и Хронике, как элемент киновселенной Кевина Смита View Askewniverse, впервые были представлены в фильме «В погоне за Эми» 1997 года.
Режиссёр: Кевин Смит. В ролях: Джейсон Мьюз, Кевин Смит, Бен Аффлек, Розарио Доусон, Джастин Лонг, Кейт Микуччи, Дженнифер Швальбах Смит, а также Крис Хемсворт, Мэтт Дэймон и другие в роли самих себя.
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