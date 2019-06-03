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Иван Царевич и Серый волк 4 | Трейлеры
Тизер New :: 03.06.19
Прокат в России фильма "Иван Царевич и Серый волк 4": 26 декабря 2019 года
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О фильме "Иван Царевич и Серый волк 4":
Кот-учёный в сопровождении Ивана и Волка отправляется в Трисемнадцатое царство, чтобы участвовать в ежегодном всесказочном конкурсе песни.
Продюсер: Сергей Сельянов.
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