  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2017 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2017 Фильмы 2016 Блокбастеры Комедии Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Форум WIKI  

Оно приходит ночью | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 3 New :: 05.08.17 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Оно приходит ночью" (7, из них 2 новых)

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Оно приходит ночью
Оригинальное название: It Comes at Night
Прокат в России фильма "Оно приходит ночью": 24 августа 2017 года
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Оно приходит ночью":

Сверхъестественная угроза терроризирует мир. Главный герой с женой и сыном живут в безопасном, изолированном доме, но всё меняется, когда другая семья приходит к ним в поисках убежища.

В главной роли: Джоэль Эджертон.

Автор сценария и режиссёр: Трей Эдвард Шульц.

Обсудить на форуме | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Тёмная башняБегущий по лезвию 2049Малыш на драйвеУдача ЛоганаПервому игроку приготовитьсяЛего Фильм: НиндзягоТор 3: РагнарёкЛига Справедливости
Недавние громкие новинки:
Тёмная башняПроповедникОчень странные делаМир дикого западаВзрывная блондинкаДюнкеркЧеловек-паук: Возвращение домойПланета обезьян: Война

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Ужас!":
Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса Отрывок 2
» Отрывок
Оно приходит ночью Русский ролик о съёмках
» Русский трейлер 3
мама! Тизер
» Русский тизер
Оно Русский трейлер 2
» Трейлер 2
Коматозники Международный трейлер
» Русский трейлер 2
Пила 8 Трейлер
Оно приходит ночью Русский трейлер 2
Ужас Амитивилля: Пробуждение Русский трейлер 2
» Русский трейлер
Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса TV-ролик 3
  
Новые трейлеры:
Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса Отрывок 2
» Отрывок
Оно приходит ночью Русский ролик о съёмках
» Русский трейлер 3
Жажда смерти Трейлер
Нарко Трейлер 2, сезон 3
Телохранитель киллера Трейлер 4
Прощай, Кристофер Робин Трейлер 2
Зови меня своим именем Трейлер
Сначала они убили моего отца Трейлер
Тайна 7 сестёр Американский трейлер
мама! Тизер
» Русский тизер
Охотник за разумом Трейлер
Оно Русский трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2017 | фильмы 2016
Новинки кино: 2017 август сентябрь октябрь ноябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Оно приходит ночью:

Оно приходит ночью
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 15
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Тёмная башня: Тёмный и ещё темнее

Cценарист Акива Голдсман окомиксил всё, что только можно было превратить в комикс, сделав смешным и нелогичным буквально каждый поворот сюжета, а заодно выхолостив какие бы то ни было попытки создать сложный мир фэнтэзи-верстерна

Ветреная река: Мёртвые дочери
Фильм в постановке не выходит за рамки приличного, но не выдающегося эпизода какого-нибудь криминально-детективного сериала

Новинки августа: «Тёмная башня», «Валериан», «Малыш на драйве»
На август пришлось всего два заокеанских тяжеловеса, плюс ещё два зачем-то перенесли с июня и июля

Взрывная блондинка: Обмани другого
Режиссёр пытается создать ощущение динамичного весёлого фильма, но сценарий тянет его в противоположную сторону

Роковое искушение: Девственницы-убийцы
Это римейк, который ничего не делает лучше, а некоторые важные вещи делает на порядок хуже
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Проклятие Аннабель 2: Зарождение ужаса, Annabelle: Creation
» Отрывок 2
» Отрывок

Оно приходит ночью, It Comes at Night
» Русский ролик о съёмках
» Русский трейлер 3

4 августа, пятница
Съёмки телесериала по «Тёмной башне» начнутся в 2018 году
Как нам и обещали, работа над сериалом по «Тёмной башне» началась параллельно с производством фильма...
Working Title анонсировала производство «Агента Джонни Инглиша 3»
Кинокомпания Working Title официально объявила о начале производства шпионской комедии «Агент Джонни Инглиш 3»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Жажда смерти, Death Wish new
постеров: 1
» Трейлер

Нарко, Narcos
» Трейлер 2, сезон 3

Телохранитель киллера, Hitman's Bodyguard
» Трейлер 4

Прощай, Кристофер Робин, Goodbye Christopher Robin
» Трейлер 2

Лучшие комментарии:
Тёмная башня : Верная рука - друг индейцев | Jubal Harshaw
Люблю смотреть экранизации Стивена Кинга по одной простой причине - их много и бывают даже очень ничего... далее

3 августа, четверг
Хейли Этвелл сыграет в фильме Марка Форстера «Кристофер Робин»
Хейли Этвелл составит экранную пару с Эваном Макгрегором в фэнтезийной драме режиссёра Марка Форстера «Кристофер Робин»...
Телеканал Starz займётся разработкой «Дивергента»
Год назад было объявлено, что заключительный четвёртый фильм франшизы под общим названием «Дивергент» отправится на телевидение...
Эриксон Кор готовится к съёмкам триллера по сценарию Дэмиана Шазелла
Эриксон Кор возглавит съёмки остросюжетного триллера «Притязание» по сценарию Дэмиана Шазелла из Чёрного списка...
Трейлеры, кадры, постеры:

Зови меня своим именем, Call Me by Your Name new
постеров: 2, кадров: 5
» Трейлер

Сначала они убили моего отца, First They Killed My Father new
постеров: 1, кадров: 5
» Трейлер

2 августа, среда
Йен Макшейн получил важную роль в перезапуске «Хеллбоя»
В перезапуске «Хеллбоя: Восхождении Кровавой королевы» появился второй участник актёрского ансамбля — Йен Макшейн...
Трейлеры, кадры, постеры:

Тёмная башня
Тёмная башня, Dark Tower
Жанр: нипаканону
Прокат в России: 3 августа 2017 года
кадров: +37

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2017 фильмы 2017 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2017   фильмы 2016   фильмы 2017   Афиша кино   Лучшие фильмы 2015 2016  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Тёмная башня», рецензия . «Дюнкерк», рецензия . «Взрывная блондинка», рецензия . «Планета обезьян: Война», рецензия . Сериал «Американские боги», отзыв . «Человек-паук: Возвращение домой», рецензия . «Матрица времени», отзыв . ММКФ 2017, фоторепортаж . «Роковое искушение», рецензия . «Ветреная река», рецензия . «Игра престолов», 7 сезон, отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2017 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2017 Фильмы 2016 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2016 2015 Отзывы Форум  

Афиша кино: "Тёмная башня", "Дюнкерк", "Ветреная река", "Взрывная блондинка", "Бигфут Младший", "Гадкий я 3", "Похищение", "Роковое искушение"
Новинки кино 2017: "Валериан и Город Тысячи Планет", "Телохранитель киллера", "Малыш на драйве", "Тайна 7 сестёр", "Оно", "Удача Логана", "Kingsman: Золотое кольцо", "Лего Фильм: Ниндзяго", "Бегущий по лезвию 2049"

2003-2017 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   