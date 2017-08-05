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Оно приходит ночью | Трейлеры
Русский трейлер 3 New :: 05.08.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Оно приходит ночью
Оригинальное название: It Comes at Night
Прокат в России фильма "Оно приходит ночью": 24 августа 2017 года
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... » Ужасы и мистика
О фильме "Оно приходит ночью":
Сверхъестественная угроза терроризирует мир. Главный герой с женой и сыном живут в безопасном, изолированном доме, но всё меняется, когда другая семья приходит к ним в поисках убежища.
В главной роли: Джоэль Эджертон.
Автор сценария и режиссёр: Трей Эдвард Шульц.
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