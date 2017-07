Размещение: YouTube

Название фильма: Оно приходит ночью

Оригинальное название: It Comes at Night

Прокат в России фильма "Оно приходит ночью": 24 августа 2017 года

Сверхъестественная угроза терроризирует мир. Главный герой с женой и сыном живут в безопасном, изолированном доме, но всё меняется, когда другая семья приходит к ним в поисках убежища. В главной роли: Джоэль Эджертон. Автор сценария и режиссёр: Трей Эдвард Шульц.

