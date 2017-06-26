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Название фильма: Оно приходит ночью

Оригинальное название: It Comes at Night

О фильме "Оно приходит ночью":

Сверхъестественная угроза терроризирует мир. Главный герой с женой и сыном живут в безопасном, изолированном доме, но всё меняется, когда другая семья приходит к ним в поисках убежища.

В главной роли: Джоэль Эджертон.

Автор сценария и режиссёр: Трей Эдвард Шульц.