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Оно 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 9 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 13.08.19
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Название фильма: Оно 2
Оригинальное название: It Chapter Two
Прокат в России фильма "Оно 2": 5 сентября 2019 года
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О фильме "Оно 2":
Режиссёр первого фильма «Оно» Энди Мускетти возвращает нас во вселенную демонического клоуна Пеннивайза 27 лет спустя.
Помимо детей, снимавшихся в первом фильме, в фильме снимались: Джессика Честейн, Джеймс Макавой.
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