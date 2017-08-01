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Оно | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 01.08.17 ссылка на ролик

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Все ролики фильма "Оно" (6, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Оно
Оригинальное название: It
Прокат в России фильма "Оно": 7 сентября 2017 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
        ... » Экранизации
О фильме "Оно":

Новая экранизация знаменитого романа Стивена Кинга. В провинциальном городе семеро детей противостоят демоническому клоуну Пеннивайзу.

В главной роли: Билл Скарсгаард. Режиссёр: Андрес Мускетти.

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Оно:

Оно
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 6
трейлеры: 6

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