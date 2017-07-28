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Оно | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 28.07.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Оно
Оригинальное название: It
Прокат в России фильма "Оно": 7 сентября 2017 года
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... » Экранизации
О фильме "Оно":
Новая экранизация знаменитого романа Стивена Кинга. В провинциальном городе семеро детей противостоят демоническому клоуну Пеннивайзу.
В главной роли: Билл Скарсгаард. Режиссёр: Андрес Мускетти.
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