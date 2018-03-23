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Остров собак | Трейлеры
о фильме: кадры: 57 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 23.03.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Остров собак
Оригинальное название: Isle of Dogs
Прокат в России фильма "Остров собак": 3 мая 2018 года
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О фильме "Остров собак":
Кукольный мультфильм Веса Андерсона про японского мальчика, совершающего одиссею по гигантской мусорной свалке в поисках своей собаки. Роли озвучили: Скарлетт Йоханссон, Грета Гервиг, Брайан Крэнстон, Франсез Макдорманд, Тильда Свинтон, Джефф Голдблюм, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Лив Шрайбер.
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