После череды праздничных уикендов валовая российская касса вполне ожидаемо обвалилась вдвое до 2 миллионов проданных билетов или 600 млн руб...

Несмотря на то, что за океаном у главного новичка были все шансы захватить лидерство, в итоге всё сложилось иначе...