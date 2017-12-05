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Собачий остров | Трейлеры
Трейлер New :: 05.12.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Собачий остров
Оригинальное название: Isle of Dogs
Прокат в России фильма "Собачий остров": 3 мая 2018 года
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О фильме "Собачий остров":
Мультфильм Веса Андерсона про мальчика, совершающего одиссею по Японии в поисках своей собаки. Роли озвучили: Скарлетт Йоханссон, Грета Гервиг, Брайан Крэнстон, Франсез Макдорманд, Тильда Свинтон, Джефф Голдблюм, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Лив Шрайбер.
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