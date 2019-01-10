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Ио | Трейлеры
Трейлер New :: 10.01.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Ио
Оригинальное название: Io
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» Голливуд » Фантастика
О фильме "Ио":
Фантастическая драма Netflix о том, как молодая женщина-учёный выживает на заражённой Земле, после того как оставшееся в живых человечество переселилось на спутник Юпитера Ио.
В ролях: Энтони Маки, Маргарет Куэлли.
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