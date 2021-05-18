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Непобедимый, Неуязвимый / Неуязвимый | Трейлеры
Видеоподкаст "Мы ругаем" New :: 18.05.21
Название сериала: Непобедимый
Оригинальное название: Invincible
Планы выпуска: 2021 год
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О сериале "Непобедимый":
Роберт Киркман («Ходячие мертвецы») представляет комикс о подростке, чей отец — сильнейший супергерой Омнимен.
В оригинале роли озвучивают: Стивен Ён, Джей Кей Симмонс, Сандра О, Марк Хэмилл, Махершала Али, Закари Кинто, Эзра Миллер, Джастин Ройланд, Джимон Хонсу, Джон Хэмм.
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