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Астрал 4: Последний ключ | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Видео 360 градусов New :: 29.12.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Астрал 4: Последний ключ
Оригинальное название: Insidious: Chapter 4
Прокат в России фильма "Астрал 4: Последний ключ": 25 января 2018 года
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О фильме "Астрал 4: Последний ключ":
Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мёртвыми. На этот раз сущности из потустороннего мира проникают в её собственный дом.
Продюсер: Джеймс Ван. Сценарист: Ли Уоннелл.
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