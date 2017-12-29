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Название фильма: Астрал 4: Последний ключ

Оригинальное название: Insidious: Chapter 4

О фильме "Астрал 4: Последний ключ":

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мёртвыми. На этот раз сущности из потустороннего мира проникают в её собственный дом.

Продюсер: Джеймс Ван. Сценарист: Ли Уоннелл.