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Астрал 4: Последний ключ | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 05.09.17 ссылка на ролик

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Рецензия » Зря мы сюда пришли Никита КОМАРОВ

 
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Название фильма: Астрал 4: Последний ключ
Оригинальное название: Insidious: Chapter 4
Прокат в России фильма "Астрал 4: Последний ключ": 25 января 2018 года
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Астрал 4: Последний ключ":

Новая глава истории об экстрасенсе, которая умеет разговаривать с мёртвыми. На этот раз сущности из потустороннего мира проникают в её собственный дом.

Продюсер: Джеймс Ван. Сценарист: Ли Уоннелл.

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Астрал 4: Последний ключ:

Астрал 4: Последний ключ
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

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