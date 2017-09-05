В Анапе открылся XXVI «Киношок» В Анапе состоялось торжественное открытие XXVI Открытого кинофестиваля «Киношок»...

Анджелина Джоли и Брэд Питт снова вместе Биограф голливудских актёров Брэда Питта и Анжелины Джоли Ян Гальперин заявил о воссоединении звёздной четы после начала бракоразводного процесса...

Кинокасса России: 31 августа-3 сентября, «Гоголь» начинает и выигрывает Сентябрьский прокат, который в одиночку решил открывать отечественный релиз, встретил такой подход с завидным пониманием — скромная полумиллиардная валовая касса...