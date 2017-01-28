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И проиграли бой | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 28.01.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: И проиграли бой
Оригинальное название: In Dubious Battle
Планы выпуска: 2016 год
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О фильме "И проиграли бой":
Экранизация романа Джона Стейнбека про активистов-фермеров в 1930-х.
В ролях: Джеймс Франко, Селена Гомес, Брайан Крэнстон, Эд Харрис, Нэт Вольф, Зак Брафф, Роберт Дюваль.
Режиссёр: Джеймс Франко.
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