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Я сражаюсь с великанами
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры: 3 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Все умрут
Последние годы мы уже стали привыкать к тому, что всё самое приличное в зрительском кино происходит с поджанром подросткового кинематографа, и если раньше жемчужины вроде «Моста в Терабитию» немного терялись на общем фоне, то при нынешнем безрыбье не то что в жанровом — в драматическом кино каждый более-менее заметный проект не проходит мимо заинтересованного зрителя. «Я сражаюсь с великанами» в этом смысле наш прокатчик очень постарался сделать максимально незаметным релизом (это вам не распиаренное «Оно»), между тем этот фильм обладает всеми необходимыми свойствами хорошего зрительского проекта, и дело тут не в комиксовом первоисточнике, хотя и художнику-постановщику и оператору оригинальные говорящие картинки видимым образом помогали.
Перед нами именно что с одной стороны крепкий жанр, где и спецэффект уместен, и триллер получился в некоторых сценах нешуточный, а с другой — это настоящая взрослая (особенно для подросткового кино) драма, под конец выходящая на уровень поистине шекспировской драмы со всеми необходимыми требованиями к актёрской игре, драматургии и режиссуре, в которой борьба главной героини с неизбежным заслоняет собой все возможные сюжетные упрощения.
Да, понятно, что в реальной действительности никто бы особо не спускал такому «трудному» подростку все его загибоны, какими бы не были обстоятельства, да и банальный буллинг со стороны альфа-дылды в реальном детском коллективе скорее всего был бы замещён тотальной социальной депривацией девочки с ушками до состояния натурального бомжа, каким она во многом уже и так выглядит. А тут бы забегали уже суровые соцслужбы, приёмная семья, хорошо, если не тяжёлая медикаментозная психиатрия после очередной драки.
Но в подобном прощении и сглаживании реальности в угоду фэнтэзийному фону (ну, или в качестве дани общему настроению «магического реализма») позволяет фильму вместо очередного соцреалистического рассказа об одноногих собачках сосредоточиться на главном — внутренних переживаниях подростка, и это действительно трогает зрителя, которому на самом деле в какой-то момент хочется, чтобы молот стал молотом, а все великаны сдохли. Увы, как раз последнее маловероятно, и мораль принятия суровой реальности в данном случае это единственное, что можно предложить, что авторы и делают.
Название фильма: Я сражаюсь с великанами
Оригинальное название: I Kill Giants
Прокат в России фильма "Я сражаюсь с великанами": 29 марта 2018 года
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О фильме "Я сражаюсь с великанами":
История пятиклассницы Барбары Торсон, которая одолевает настоящих и воображаемых чудовищ.
В ролях: Зои Салдана, Имоджен Путс. Продюсер: Крис Коламбус.
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