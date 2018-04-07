  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Кинокадр в инстаграме: лучшие фото

Я сражаюсь с великанами

Трейлеры » Фильм-фантазия Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Все умрут

Роман КОРНЕЕВ, 7 апреля 2018
Рецензия

Последние годы мы уже стали привыкать к тому, что всё самое приличное в зрительском кино происходит с поджанром подросткового кинематографа, и если раньше жемчужины вроде «Моста в Терабитию» немного терялись на общем фоне, то при нынешнем безрыбье не то что в жанровом — в драматическом кино каждый более-менее заметный проект не проходит мимо заинтересованного зрителя. «Я сражаюсь с великанами» в этом смысле наш прокатчик очень постарался сделать максимально незаметным релизом (это вам не распиаренное «Оно»), между тем этот фильм обладает всеми необходимыми свойствами хорошего зрительского проекта, и дело тут не в комиксовом первоисточнике, хотя и художнику-постановщику и оператору оригинальные говорящие картинки видимым образом помогали.

Перед нами именно что с одной стороны крепкий жанр, где и спецэффект уместен, и триллер получился в некоторых сценах нешуточный, а с другой — это настоящая взрослая (особенно для подросткового кино) драма, под конец выходящая на уровень поистине шекспировской драмы со всеми необходимыми требованиями к актёрской игре, драматургии и режиссуре, в которой борьба главной героини с неизбежным заслоняет собой все возможные сюжетные упрощения.

Да, понятно, что в реальной действительности никто бы особо не спускал такому «трудному» подростку все его загибоны, какими бы не были обстоятельства, да и банальный буллинг со стороны альфа-дылды в реальном детском коллективе скорее всего был бы замещён тотальной социальной депривацией девочки с ушками до состояния натурального бомжа, каким она во многом уже и так выглядит. А тут бы забегали уже суровые соцслужбы, приёмная семья, хорошо, если не тяжёлая медикаментозная психиатрия после очередной драки.

Но в подобном прощении и сглаживании реальности в угоду фэнтэзийному фону (ну, или в качестве дани общему настроению «магического реализма») позволяет фильму вместо очередного соцреалистического рассказа об одноногих собачках сосредоточиться на главном — внутренних переживаниях подростка, и это действительно трогает зрителя, которому на самом деле в какой-то момент хочется, чтобы молот стал молотом, а все великаны сдохли. Увы, как раз последнее маловероятно, и мораль принятия суровой реальности в данном случае это единственное, что можно предложить, что авторы и делают.

Я сражаюсь с великанами


 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Я сражаюсь с великанами
Оригинальное название: I Kill Giants
Прокат в России фильма "Я сражаюсь с великанами": 29 марта 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Независимое кино » Фильм-фантазия
» Голливуд » Фантазия, фантасмагория
О фильме "Я сражаюсь с великанами":

История пятиклассницы Барбары Торсон, которая одолевает настоящих и воображаемых чудовищ.

В ролях: Зои Салдана, Имоджен Путс. Продюсер: Крис Коламбус.

На главную | Я сражаюсь с великанами: билеты, раписание сеансов | Новинки кино

Новинки кино:
Мстители: Война бесконечностиТренерСоло: Звездные войны. ИсторииПервому игроку приготовитьсяФантастические твари 2: Преступления Грин-де-ВальдаЧерновикРальф против интернетаМиссия невыполнима 6: Последствия
Недавние громкие новинки:
Мир дикого западаЛара КрофтЧёрная пантераДвижение вверхФорма водыЗвёздные войны: Последние джедаиДжуманджи 2: Зов джунглейСекретные материалы

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фильм-фантазия":
Я сражаюсь с великанами Русский трейлер
» Трейлер
Щелкунчик и Четыре королевства Трейлер
» Русский трейлер
Расцвет бесчувственных ублюдков Трейлер
Манифесто Трейлер
Багровый пик TV-ролик
» Международный трейлер 2
» О съёмках 2
» TV-ролик
» Отрывок 3
» Отрывок 2
» Отрывок
» О съёмках
Сказка о любви и тьме Отрывок
  
Новые трейлеры:
Агент Джонни Инглиш 3.0 Русский трейлер
» Трейлер
Человек, который убил Дон Кихота Трейлер
Опасный бизнес Дублированный отрывок
451 градус по Фаренгейту Трейлер
Суперсемейка 2 Отрывок
Конченая Русский трейлер
Другая сторона Русский трейлер
» Трейлер
Апгрейд Трейлер R
» Трейлер
Бремя Трейлер
Как разговаривать с девушками на вечеринках Трейлер 2
Фото на память Трейлер
Мир будущего Трейлер
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Я сражаюсь с великанами:

Я сражаюсь с великанами
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 8
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Гоголь. Вий: Позовите спецэффект
По-прежнему сложно воспринимать это не как разводку, потому что тебе снова показывают две серии процедурала. Но ещё хуже, как обошлись с Вием

Я сражаюсь с великанами: Все умрут
Перед нами с одной стороны крепкий жанр, а с другой — это настоящая взрослая (особенно для подросткового кино) драма

Жажда смерти: Защищатель
Авторы вновь отказываются признать ключевой момент: действия главного героя делают его психопатом

Другая сторона: Берлин-Берлин
Вместо шпионского моста — секретный тоннель, а так перед нами классика берлинского противостояния — двойники, шпиономания, проверки на полиграфе и всё дальше расходящиеся реальности

Новинки апреля: «Гоголь. Вий», «Рэмпэйдж», «Тренер»
Последняя попытка мединского кино перед началом череды летних блокбастеров оторвать свой кусок бокс-офисного пирога
Ещё рецензии

Обновления

6 апреля, пятница
Amazon снимет пять сезонов сериала по «Властелину колец»
Студия Amazon объявила, что создаст на основе книг Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» телесериал продолжительностью пять сезонов...
Трейлеры, кадры, постеры:

Тихое место, Quiet Place
кадров: +22
» Финальный трейлер

Привидение, Every Day
кадров: +2

Конченая, Terminal
постеров: +1, кадров: +17
» Русский трейлер

Агент Джонни Инглиш 3.0, Johnny English Strikes Again new
постеров: 1, кадров: 3
» Русский трейлер
» Трейлер

Человек, который убил Дон Кихота, Man Who Killed Don Quixote new
постеров: 1, кадров: 3
» Трейлер

Опасный бизнес, Gringo
» Дублированный отрывок

Суперсемейка 2, Incredibles 2
» Отрывок

451 градус по Фаренгейту, Fahrenheit 451
» Трейлер

5 апреля, четверг

Новости кино:
Каннский фестиваль откроет фильм Асгара Фархади с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом
71-й Каннский кинофестиваль откроется психологическим триллером иранского режиссёра Асгара Фархади «Все знают»...
Кеннет Брана сыграет главную роль в сериале «Джентльмен в Москве»
Кеннет Брана получил главную роль в телевизионной адаптации бестселлера Амора Тоулса «Джентльмен в Москве»...
Сценарист Эшли Миллер напишет ремейк «Рыжей Сони»
Компания Millennium Films подключила к работе над римейком «Рыжей Сони» сценариста Эшли Миллера, известного по фильмам «Люди Икс: Первый класс» и «Тор». Спродюсирует...
Трейлеры, кадры, постеры:

Другая сторона, Counterpart new
постеров: 2, кадров: 7
» Русский трейлер
» Трейлер

4 апреля, среда
Хью Лори сыграет одну из главных ролей в сериале Джорджа Клуни «Уловка-22»
Хью Лори сыграет одну из главных ролей в мини-сериале по мотивам классического бестселлера Джозефа Хеллера «Уловка-22» для стрим-сервиса Hulu...

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Гоголь. Вий», отзыв . «Жажда смерти», рецензия . Сериал «Другая сторона», отзыв . «Первому игроку приготовиться», отзыв . «Лара Крофт», рецензия . «Конец ***го мира», отзыв . «Тебя здесь никогда не было», отзыв . «Аннигиляция», рецензия . «Я сражаюсь с великанами», отзыв . «Тихоокеанский рубеж 2», отзыв . «Не в себе», отзыв . Оскар-2018, фото церемонии .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Гоголь. Вий", "Жажда смерти", "Первому игроку приготовиться", "Кролик Питер", "Тихоокеанский рубеж 2", "Винчестер. Дом, который построили призраки", "Не в себе", "Операция «Шаровая молния»"
Новинки кино 2018: "Рэмпейдж", "Тренер", "Смешарики. Дежавю", "Мстители: Война бесконечности", "Собибор", "Такси 5", "Дэдпул 2", "Конченая", "Соло: Звездные войны. Истории"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   