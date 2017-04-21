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В этом мире я больше не чувствую себя как дома
Рецензия: Смеяться
«В этом мире я больше не чувствую себя как дома» написан и снят Мэйконом Блэром, другом Джереми Солнье, вместе с которым они сделали чуть ли не всё — от «Зелёной комнаты» и «Голубых руин» до ранних короткометражек Солнье. Это многое объясняет, когда первый собственный фильм Блэра начинает выглядеть очередной работой Солнье — злобно-ироничной историей столкновения потерянных в жизни неудачников с жестокой и абсурдной реальностью.
У немолодой медсестры Рут, живущей одной и в жизни не имеющей никого и практически ничего, новый день выходит хуже обычного: умирает ненавистная пациентка, что не расстраивает её, но в очередной раз наводит на грустные мысли, что всё тлен, а потом выясняется, что её дом ограбили — украли ноутбук, некоторые таблетки и бабушкино столовое серебро. Не то чтобы это всё было большой потерей, но как они могли! Это же некрасиво — вот так зайти и забрать чужие вещи. Некрасиво и подло.
Окружающие реагируют философски: подруга говорит, что есть люди, которые живут хуже, а полицейский говорит, что есть более срочные и страшные преступления, и вообще от него уходит жена, какое тут серебро, сидите на жопе и ждите, не лезьте в мою жизнь и мою работу.
В ответ Рут идёт за помощью к странному и такому же одинокому соседу, который ведёт себя как герой боевиков, хотя в реальности полностью наоборот, и вместе они проводят своё расследование, чтобы сначала вернуть серебро и ноутбук, а потом просто сказать, что так нельзя поступать. В итоге — разбитые лица, неожиданный труп на дороге и одна большая резня, тоже целиком случайная, кошмарная и, главное, бессмысленная.
Рут выходит из зоны комфорта — и оказывается, что вокруг только дурацкий бесконечный хаос, в который можно кричать просьбы не быть мудаками, но смысла в этом — нисколько. Люди ничему не учатся, им это не надо. Они живут в череде случайных глупых событий, прикрываясь за ничего не значащими житейскими советами и надеждами на то, что «впереди ещё целая жизнь». Хотя впереди точно ничего нет. Ровно эту бессмысленность так живописует Солнье и тихо смеётся — то есть, делает то единственное, что можно делать, когда ты ни на что не можешь повлиять. Блэр отличается от него только тем, что смеётся громче. А ещё, в отличие от друга, у него не хватает яиц на то, чтобы оставить своего Неда Старка в могиле. Ей-богу, это надо постараться испортить кино буквально за пять секунд до конца.
Название фильма: В этом мире я больше не чувствую себя как дома
Оригинальное название: I Don't Feel at Home in This World Anymore
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О фильме "В этом мире я больше не чувствую себя как дома":
Находясь в депрессии, главная героиня вместе со своим соседом находит новый смысл жизни в выслеживании воров, действующих по соседству.
В ролях: Мелани Лински, Элайджа Вуд.
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В этом мире я больше не чувствую себя как дома:
В этом мире я больше не чувствую себя как дома: Смеяться
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