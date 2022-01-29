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Ледниковый период: приключения Бака | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 29.01.22
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Название фильма: Ледниковый период: приключения Бака
Оригинальное название: Ice Age: Adventures of Buck Wild
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О фильме "Ледниковый период: приключения Бака":
«Дисней+» представляет полнометражный спин-офф «Ледникового периода» о похождениях опоссумов в затерянном мире, где уцелели динозавры.
Бака по-прежнему озвучивает Саймон Пегг.
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