Гильермо дель Торо получил премию Гильдии режиссёров США Американская гильдия режиссёров вручила свои награды в 70-й раз. Премию за лучшую режиссуру полнометражного игрового фильма получил Гильермо дель Торо. Конкурентами Дель...

Кинокасса России: февраль начинается слабым уикендом, лидирует «Селфи» Отечественный прокат то ли спутал себе все карты бесконечными переносами фильмов, то ли просто не рассчитал истинных возможностей многочисленных премьер — в итоге...