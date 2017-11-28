«Зови меня своим именем» получил Gotham Award как лучший фильм На прошедшей 27 ноября церемонии вручения премии в области независимого кино Gotham Awards лучшим фильмом признана мелодрама Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем»...

Харви Вайнштейн покинул Гильдию режиссёров США Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в многочисленных сексуальных домогательствах, принял решение выйти из состава Гильдии режиссёров США...

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Кинокасса России: 23-26 ноября, «Тайна Коко» собирает скромно, а «Последний богатырь» становится чемпионом В отличие от заокеанского проката, лидер уикенда у нас не оправдал даже скромных ожиданий, в результате чего валовая касса снизилась до семи сотен миллионов или 2...

Бокс-офис США: День Благодарения для «Тайны Коко» Заокеанский День Благодарения прошёл вполне успешно, валовая касса собрала $181 млн, это больше чем прошлогодний старт «Моаны»...