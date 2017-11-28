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Лёд | Трейлеры
Трейлер New :: 28.11.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Лёд": 14 февраля 2018 года
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О фильме "Лёд":
Создатели фильма «Притяжение» представляют историю любви хоккеиста и фигуристки. В ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Александр Петров, Мария Аронова, Ксения Раппопорт.
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