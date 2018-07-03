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Я ночь | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 03.07.18 ссылка на ролик

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Название сериала: Я ночь
Оригинальное название: I Am The Night
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Детективные
        ... » Драматические
О сериале "Я ночь":

Драматический сериал о девушке, которая в совсем юном возрасте осталась на попечении чернокожей уборщицы, а затем начала расследовать секреты своего прошлого.

В ролях: Крис Пайн, Индиа Айсли.

Режиссёр: Пэтти Дженкинс.

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