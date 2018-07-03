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Название сериала: Я ночь

Оригинальное название: I Am The Night

О сериале "Я ночь":

Драматический сериал о девушке, которая в совсем юном возрасте осталась на попечении чернокожей уборщицы, а затем начала расследовать секреты своего прошлого.

В ролях: Крис Пайн, Индиа Айсли.

Режиссёр: Пэтти Дженкинс.