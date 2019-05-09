Название фильма: Дитя робота

Оригинальное название: I Am Mother

О фильме "Дитя робота":

Робот «Мать», созданный для обеспечения репопуляции после вымирания человечества, воспитывает девочку, выращенную из человеческого эмбриона. Но однажды выясняется, что не все люди на Земле погибли.

В ролях: Роуз Бирн, Хилари Суонк.