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Меня зовут Майкл | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 27.12.16 ссылка на ролик

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Название фильма: Меня зовут Майкл
Оригинальное название: I Am Michael
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» Голливуд » Драмы
О фильме "Меня зовут Майкл":

Основано на реальной истории. История ЛГБТ-активиста Майкла, который, пытаясь найти гармонию в жизни, внезапно отказывается от своей гомосексуальности и становится пастором.

В ролях: Джеймс Франко, Закари Куинто.

Продюсер: Гас Ван Сент. Режиссёр: Джастин Келли («Королевская кобра»)

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Меня зовут Майкл:

Меня зовут Майкл
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5

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