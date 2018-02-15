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О фильме "Я худею":

Отечественная комедия про похудение. Для съёмок в фильме исполнительница главной роли Саша Бортич поправилась более, чем на 20 кг, а затем сбросила их за полтора месяца (гарантированный «Оскар» в Голливуде).

До того, как приступить к работе над фильмом, режиссёр Алексей Нужный и сценарист Николай Куликов похудели на 28 и 20 кг соответственно (здесь должен быть титр «основано на реальных событиях»).

Также в ролях: Ирина Горбачёва, Сергей Шнуров. Продюсер: Илья Найшуллер.