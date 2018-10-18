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Название фильма: Хантер киллер

Оригинальное название: Hunter Killer

О фильме "Хантер киллер":

Джерард Батлер, Гэри Олдман и Линда Карделлини в боевике о том, как американское спецподразделение на подводной лодке спасает российского президента от военного переворота.