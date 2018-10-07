|
Хантер киллер | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 5 | постеры: 3 | в ролях
Дублированный ролик о съёмках New :: 07.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Хантер киллер
Оригинальное название: Hunter Killer
Прокат в России фильма "Хантер киллер": 1 ноября 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Триллеры
О фильме "Хантер киллер":
Джерард Батлер, Гэри Олдман и Линда Карделлини в боевике о том, как американское спецподразделение на подводной лодке спасает российского президента от военного переворота.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Хантер киллер:
Веном: Доктор Веном и мистер Харди
Галерея: Comic Con Russia 2018
Чёрный клановец: Тема вечна
Звезда родилась: Пой свою песню
Новинки октября: «Веном», «Эль Рояль», «Супербобровы 2» и «Смолфут»
6 октября, суббота
5 октября, пятница
4 октября, четверг
Ёлки Последние new
» Тизер 2
|
|
|
|
|
Comic Con Russia 2018, фото «Веном», рецензия «Непрощённый», рецензия «Звезда родилась», отзыв «Великий уравнитель 2», рецензия «Человек, который убил Дон Кихота», отзыв «Хищник», отзыв «Мэнди», отзыв «Чёрный клановец», отзыв «Простая просьба», рецензия Сериал «Касл-Рок», отзыв «Проклятие монахини», отзыв