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Хантер киллер | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 3 | постеры: 3 | в ролях
Финальный трейлер New :: 14.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Хантер киллер
Оригинальное название: Hunter Killer
Прокат в России фильма "Хантер киллер": 25 октября 2018 года
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О фильме "Хантер киллер":
Джерард Батлер, Гэри Олдман и Линда Карделлини в боевике о том, как американское спецподразделение на подводной лодке спасает российского президента от военного переворота.
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