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Как приручить дракона 3
о фильме: рецензия | кадры: 5 | трейлеры: 18 | постеры: 3 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Как перестать приручать драконов и начать жить
Франчайз про приручение драконов некогда начинал про любовь, потом продолжил про мамку и прибыл он в итоге к остановке «Как приручить дракона 3» в состоянии полной лепоты и расстановки по Хеллингеру, когда внезапно выяснилось, что конфликта нет, а следовательно, нет и сюжета. Ну то есть носится по фьордам и прочим островам летучий отряд народных освободителей, остров Олух уже буквально ломится от душеспасённых, по острову скачет мама и твёрдой рукой контролирует уровень опасности вокруг свежеобретённой сыны. Сына соответственно тоже всеми любим, в меру подъелдыкиваем и сходит ему с рук буквально что угодно. Чуть не попал в ощип? Молодец! Всем покинуть остров? Сегодня же! Остался без дракона? Лох! Зачеркнуто. Соберись, тряпка. Зачёркнуто. Мы в тебя верим, о.
Нет, конечно, на фоне типичного ОП со стороны главгероев сценаристами придумана та самая романтическая история Беззубика из трейлера. Ну и правда, он с самого начала был смесью Стича с котом Дзидзи из «Ведьминой доставки», а потому давно пора было ему придумать девочку-котёнка, чтобы мурчала и царапалась. Другое дело, что тут конфликта тоже немного, да, любишь-отпусти, вот вся эта ерунда для мелодраматического финала. Но кино-то про что?
А кино оно про злодея. Гриммеля этого в общем даже и не пытаются хоть как-то актуализировать, придумывая ему предысторию, тузов в рукавах, скелеты в шкафу, какую-то внятную мотивацию и источник суперсилы. Нет. Его берут ниоткуда, дерусь потому что дерусь, ну, не любит человек ночных фурий. Дневных почему-то терпит. Вот и вся нелюбовь. Однако внезапно выясняется, что хотя дракоши его на фоне полной невмиручести ГГ нифига не страшные, но сам он реально самый харизматичный в этом мире всеобщей любви. Глазом зыркает, злата не жаждет, крутой, как яйца, в общем, не персонаж, а золото.
Другое дело — что с ним делать, сценаристы не знают. По сути, единственная реально отработанная сцена с ним — это вставной аттракцион с пленной викингессой, где и драматургия, и второе дно, и просто самая смешная сцена фильма, в остальном целиком состоящего из мимимишной блондинистой дракоши. А значит финал вполне логичен — отметя стремительным домкратом главгада, персонажи уходят в закат вослед своим драконам, которых ждёт свой Заокраинный Запад и прочий Валинор. Куда уходит детство, куда ушло оно.
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Название фильма: Как приручить дракона 3
Оригинальное название: How to Train Your Dragon: The Hidden World
Прокат в России фильма "Как приручить дракона 3": 21 февраля 2019 года
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О фильме "Как приручить дракона 3":
Продолжение анимационного франчайза о молодом викинге и его друге-драконе с половиной хвоста.
В оригинале роли озвучивают: Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Кит Харингтон, Джона Хилл, Кристен Уиг.
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