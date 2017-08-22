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Название фильма: Как разговаривать с девушками на вечеринках

Оригинальное название: How to Talk to Girls at Parties

О фильме "Как разговаривать с девушками на вечеринках":

Путешествующая по галактике инопланетянка откалывается от своей группы, посещает опасный пригород Лондона и находит там друзей. В ролях: Эль Фаннинг, Николь Кидман, Рут Уилсон. Режиссёр: Джон Кэмерон Митчелл.

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