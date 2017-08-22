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Как разговаривать с девушками на вечеринках | Трейлеры
Японский трейлер New :: 22.08.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Как разговаривать с девушками на вечеринках
Оригинальное название: How to Talk to Girls at Parties
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О фильме "Как разговаривать с девушками на вечеринках":
Путешествующая по галактике инопланетянка откалывается от своей группы, посещает опасный пригород Лондона и находит там друзей.
В ролях: Эль Фаннинг, Николь Кидман, Рут Уилсон.
Режиссёр: Джон Кэмерон Митчелл.
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