Название фильма: Как это закончится

Оригинальное название: How It Ends

О фильме "Как это закончится":

Инди-комедия о последнем дне перед падением метеорита. Главная героиня, советуясь с призраком себя в юности, пытается отыскать, с кем бы она хотела провести свой последний день.

В одной из ролей: Оливия Уайлд.