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Тайна дома с часами | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 22.09.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Тайна дома с часами
Оригинальное название: House with a Clock in its Walls
Прокат в России фильма "Тайна дома с часами": 27 сентября 2018 года
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» Голливуд » Детское и семейное кино
        ... » Фэнтэзи
О фильме "Тайна дома с часами":

Детское фэнтези про загадочный особняк, хранящий тайну времени. В ролях: Кейт Бланшетт, Джек Блэк. Режиссёр: Эли Рот.

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Тайна дома с часами:

Тайна дома с часами
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 6

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