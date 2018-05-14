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Дом, который построил Джек | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 14.05.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Дом, который построил Джек
Оригинальное название: House That Jack Built
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» Европейское кино » Догма и другие
        ... » Современные драмы
        ... » Современный артхаус
О фильме "Дом, который построил Джек":

Фильм Ларса фон Триера, рассказывающий историю «очень умного серийного убийцы» Джека в течение двенадцати лет его жизни.

В ролях: Ума Турман, Мэтт Диллон.

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Дом, который построил Джек:

Дом, который построил Джек
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

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