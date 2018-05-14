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Дом, который построил Джек | Трейлеры
Трейлер New :: 14.05.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Дом, который построил Джек
Оригинальное название: House That Jack Built
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О фильме "Дом, который построил Джек":
Фильм Ларса фон Триера, рассказывающий историю «очень умного серийного убийцы» Джека в течение двенадцати лет его жизни.
В ролях: Ума Турман, Мэтт Диллон.
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