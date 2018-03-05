Кинокасса России: «Чёрная пантера», «Лёд» и «Довлатов» Как и ожидалось, фальстарт главного новичка оказался его лебединой песней, полноценная премьера прошла под девизом «меньше плана»...

Вручены премии «Золотая малина» 3 марта состоялась 38-я церемония вручения антипремии «Золотая малина», традиционно проходящая за день до раздачи «Оскаров»...

«Нелюбовь» получила французскую премию «Сезар» 2 марта во Франции прошла 43-я церемония вручения премии «Сезар». Лучшим французским фильмом года названа драма Робена Кампийо «120 ударов в минуту»...