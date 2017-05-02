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Карточный домик | Трейлеры

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5 сезон, трейлер New :: 02.05.17 ссылка на ролик


Все ролики сериала "Карточный домик" (10)

 
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Название сериала: Карточный домик
Оригинальное название: House of Cards
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Карточный домик":

Политическая драма за авторством сценариста Бо Виллимона и Дэвида Финчера. В центре истории конгрессмен, а затем Президент Фрэнсис Андервуд в исполнении Кевина Спейси, плетущий интриги, беспощадный и властолюбивый. В остальных ролях: Робин Райт, Майкл Келли.

Обзор первого сезона

Обзор второго сезона

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Карточный домик:

Карточный домик
постеры сериала: 5
кадры из сериала: 33
трейлеры: 10

Рецензии и обзоры

Затерянный город Z: Чем дальше в лес

Режиссёр прямо признаёт, что реальный Фосетт был человеком куда более противоречивым, чем получившийся экранный, и при таком раскладе результатом остаётся кино, обдумывать которое интереснее, чем смотреть

Перестрелка: Бэнг-Бэнг
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