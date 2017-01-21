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Карточный домик | Трейлеры

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5 сезон, тизер New :: 21.01.17 ссылка на ролик

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Название сериала: Карточный домик
Оригинальное название: House of Cards
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» Сериалы » Драматические
О сериале "Карточный домик":

Политическая драма за авторством сценариста Бо Виллимона и Дэвида Финчера. В центре истории конгрессмен, а затем Президент Фрэнсис Андервуд в исполнении Кевина Спейси, плетущий интриги, беспощадный и властолюбивый. В остальных ролях: Робин Райт, Майкл Келли.

Обзор первого сезона

Обзор второго сезона

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Карточный домик:

Карточный домик
постеры сериала: 5
кадры из сериала: 33
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

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Ловушка: Игра теней
Фильм наблюдает за главными героями с позиции не насмешливой чёрной комедии, но серьёзного до сведения скул детектива

Преисподняя: Уже в ней
Гай Пирс в роли демонического пастыря подвешивает людей на их же кишках, убивает детей и охотится на немую Дакоту Фэннинг, не желающую подставлять другую щёку

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Воображаемые друзья штабелями ложатся на закланье семейного счастья Холмсов. Закрывайте шоу, последний клоун этого цирка только что застрелился в каптёрке

Ла-Ла Ленд: Счастье
Музыка звучит всё реже и реже, ослепительные цвета увядают, а фильм становится сложнее и интереснее
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