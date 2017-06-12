Рецензия: Сезон 5: Андервуд и Андервуд

Роман КОРНЕЕВ , 12 июня 2017

В конце 4 сезона «Карточный домик» оставил зрителя под впечатлением от тирады Андервуда о том, что, мол, я вам устрою войну с террором, я и есть террор. Но в перерыве случился Трамп, и всё это стало резко неважно — попытка продолжить эту тему в первой серии выглядела несмешной истерикой, и вообще каким-то вопиющим би-муви а-ля политический «Убрать перископ», главные герои бегали по району, заламывая руки и крича «мы проигрываем выборы», все вокруг показательно паковали чемоданы, и только Хаммершмидт тихо готовил материалы для импичмента. Но потом оставшиеся без Бо Виллимона шоураннеры собрали волю в кулак и привычно начали фолить в пользу главгадов.

А именно, за одну серию ловким движением ноги превратили их главного противника в тряпку, американские выборы в фарс, а борьбу с терроризмом в клоунаду «обознатушки-перепрятушки». И всё это им настолько беспалевно сходит с рук, что только диву даёшься и ждёшь появления на горизонте иллюминтов и франкмасонов. Впрочем, они в конце концов и появляются, в виде лесной статуи ворона и странного жертвоприношения какой-то картонной антропоморфной фигни. На этом месте у выпучившего глаза зрителя вопросы к авторам заканчиваются, а начинается смех в зале.

Понятно, что на контрасте с вполне живым и весёлым Трампом смотреть всё это уныние невозможно, потому что если раньше шоу работало в жанре политической сатиры лишь отчасти, в основном же оставаясь триллер-детективом, настоянным на ломовой харизме главных героев, то теперь на фоне очередной инаугурации слышно жужжание мух и сдавленные зевки, сколько Андервуд не заглядывает в экран и не пытается взывать к фанатским чувствам — не получается. Так что к середине сезона, когда с выборами наконец развязываются (сведя их к одному телефонному звонку) и выходят на искомую коду, то выясняется, что все (включая китайцев и Петрова) всё знают, но все упорно молчат, потому что гладиолус и потрясающая смертность среди свидетелей.

История эта стала бы окончательно унылой и беспросветной, если бы не пара срочно имплементированных в сюжет квази-андервудов в лице персонажей Патрисии Кларксон и Кэмпбелла Скотта. Так двое одних блондинчиков вертят двумя другими блондинчиками, дают им в удобный момент яду, убирают посторонние трупы, организуют ещё парочку трупов и вообще удачно работают богом из машины, так что Кевину Спейси и Робин Райт остаётся только устраивать гостевой брак по переписке (тут много неловких моментов) и изумлённо таращить глаза. Неудивительно, что на таком фоне шестой сезон пока ничуть не анонсирован, и даже суровое лицо Клер и обещание Андервуда её убить не мешает ощущению, что сериал полностью исчерпал себя, осталось этим двоим уже задушить друг друга в объятиях в прямом смысле.