Европейская киноакадемия наградит Сокурова Кинорежиссёр Александр Сокуров удостоен премии Европейской киноакадемии за его вклад в режиссуру и кинематографию...

Бокс-офис США: 2-4 июня, «Чудо-женщина» берёт верх Второй кинокомикс этого лета оказался вторым же его релизом, в полной мере оправдавшим кассовые ожидания...