Тут модно нынче среди комментаторов говорить, что мол, испортился Ридли, то ли дело раньше было. На самом деле нет. Раньше было всё то же... далее

Мне нравятся фильмы про Чужих. Все. Даже ругаемые всеми AvsP. Даже Воскрешение пересматривал пару раз. Но это я пересматривать не буду... далее