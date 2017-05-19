Тут модно нынче среди комментаторов говорить, что мол, испортился Ридли, то ли дело раньше было. На самом деле нет. Раньше было всё то же... далее

Во Франции открывается 70-й Каннский кинофестиваль Во Франции открывается юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе примут участие 18 фильмов...