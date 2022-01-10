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Монстры на каникулах: Трансформания | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 10.01.22

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Название фильма: Монстры на каникулах: Трансформания
Оригинальное название: Hotel Transylvania: Transformania
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Монстры на каникулах: Трансформания":

В продолжении приключений Дракулы и его семейства новый прибор Ван Хельсинга делает монстров людьми, а людей — монстрами.

Роли озвучивают: Селена Гомес, Кэтрин Хан, Стив Бушеми.

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Монстры на каникулах: Трансформания:

Монстры на каникулах: Трансформания
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

2021: Лучшее и худшее

Завершается первый полноценный постковидный киногод, а мы по традиции подводим его итоги, не составляя очередные «десять лучших», но придумывая каждому заслуживающему упоминания фильму свою собственную уникальную номинацию

Садоводы: Жизнь это не театр
У сериала небанальная, острая позиция: он оправдывает настоящих преступников и обесчеловечивает полицейские методы и судейскую систему

Камон Камон: Не забудь
Кино трогательное, спокойное, стремящееся одновременно к документальной честности и ностальгическому настроению

Искушение: Имя Розы
Верховен в своём байопике не стремится ни к особой натуралистичности повествования, ни к вящей биографичности, ни даже к собственно историчности

Непрощённая: Убийство на ферме
Чуждый британскому сюжету контекст свёл фильм к эмоциям двух сестёр, чем заметно выхолостил всё то, что тут творилось на экране
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