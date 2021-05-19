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Монстры на каникулах: Трансформания | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Русский минутный трейлер New :: 19.05.21
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Название фильма: Монстры на каникулах: Трансформания
Оригинальное название: Hotel Transylvania: Transformania
Прокат в России фильма "Монстры на каникулах: Трансформания": 23 июля 2021 года
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О фильме "Монстры на каникулах: Трансформания":
В продолжении приключений Дракулы и его семейства новый прибор Ван Хельсинга делает монстров людьми, а людей — монстрами.
Роли озвучивают: Селена Гомес, Кэтрин Хан, Стив Бушеми.
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