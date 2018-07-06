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Монстры на каникулах 3 | Трейлеры
о фильме: кадры: 16 | трейлеры: 11 | постеры | в ролях
Дублированный TV-ролик New :: 06.07.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Монстры на каникулах 3
Оригинальное название: Hotel Transylvania 3
Прокат в России фильма "Монстры на каникулах 3": 12 июля 2018 года
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О фильме "Монстры на каникулах 3":
Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере, где влюбляется в капитана корабля — загадочную Эрику.
Режиссёр: Геннадий Тартаковский. Роли озвучивают: Адам Сэндлер, Селена Гомес.
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